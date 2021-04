Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a cazut marți seara in Canalul Morilor, la ieșire din localitatea Ineu, județul Arad. Doua persoane, ambele de peste 60 de ani, au murit, relateaza Mediafax. Potrivit ISU Arad, mașina a cazut in Canalul Morilor, la ieșire din localitatea Ineu, iar la sosirea echipajelor de intervenție…

- O persoana a murit și alta este in stare grava in urma unui accident produs la ieșirea din Hunedoara. Șoferul a supraviețuit și le-a spus polițiștilor ca pasagerul s-a aflat la volan. Dupa ce au folosit aparatul etilotest, polițiștii au constatat ca șoferul bause alcool. Accidentul s-a produs miercuri…

- Un accident rutier mortal a avut loc astazi, in jurul orei 11.30, pe Drumul National 66A, in zona localitații hunedorene Lupeni. Un sofer in varsta de 29 de ani, din Petrila, a pierdut controlul asupra camionetei pe care o conducea si a iesit cu ea in afara partii carosabile, izbind violent un stalp…

- Salvatorii au fost chemați sa intervina la locul unui accident produs la ieșirea din Arad spre comuna Vladimirescu, unde doua autoturisme s-au ciocnit. Au fost trei victime, dintre care o persoana a ramas incarcerata. The post Accident mortal in vestul țarii. O mașina s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit…

- O petrecere organizata in municipiul Arad, in noaptea de vineri spre sambata, la care participau mai multi tineri, contrar restrictiilor impuse de starea de alerta COVID, a fost oprita de fortele de ordine... The post Petrecere cu 20 de persoane in vestul țarii, terminata cu dosar penal pentru zadarnicirea…

- Trei persoane au murit și una este ranita grav dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un utilaj de deszapezire, pe autostrada A1. Potrivit Poliției din Sibiu, accidentul s-a produs pe raza localitații Saliște din județul Sibiu, pe sensul de circulație Deva – Sibiu. Coliziunea s-a produs intre un autoturism…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DJ 709C, la ieșirea din Arad spre Iratoșu. Un microbuz in care se afla doar șoferul și un autoturism in care se aflau doua persoane s-au ciocnit frontal. In urma impactului, toate cele trei victime au ramas blocate in autovehicule. La fața…