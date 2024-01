Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Doua persoane au murit, anunța ISU Prahova, și alte 4 sunt in stare grava. Una din victime a fost proiectata prin parbriz."Din primele informatii primite de la fata locului, in eveniment au fost implicate 2 autoturisme", transmite ISU.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere,…

- "Din primele informatii primite de la fata locului, in eveniment au fost implicate 2 autoturisme", transmite ISU.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanta SMURD de terapie intensiva mobila si un echipaj SMURD."In eveniment sunt implicate…

- Intervenim pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor, descarcerarea si acordarea asistentei medicale de urgenta in cazul producerii unui accident rutier in comuna Floresti, pe DN1. La locul interventiei s au deplasat doua autospeciale de stingere, o autospeciala pentru descarcerare,…

- O mașina și o dubița au fost implicate, joi, intr-un grav accident de circulație care a avut loc in Tohanul Nou. Patru persoane au ramas incarcerate.La fața locului s-au deplasat elicopterul SMURD, 3 echipaje SMURD, o ambulanța SAJ, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala cu apa și spuma, informeaza…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de vineri, 8 Decembrie 2023, pe DJ720, in localitatea Floresti din judetul Prahova.Potrivit ISU Prahova, un accident rutier grav a avut loc in localitatea Floresti, pe DJ720, implicand 4 autoturisme si cei 7 ocupanti ai acestora. La fata locului, echipajele…

- Trei autoturisme au fost implicate in aceasta seara intr-un accident rutier produs pe DN 1, in localitatea Floresti, iar cinci persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in eveniment au fost implicate…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe Drumul Național 1, in localitatea Florești. In accident au fost implicate trei autoturisme cu opt persoane la bord, potrivit ISU Prahova.Primele informatii de la fata locului arata ca in eveniment au fost implicate…

- Accident rutier in Sapanta. Coliziune autoturism cu un autocamion posibil 3 persoane incarcerate. Intervine Detasamentul Sighet cu 2 autospeciale, un echipaj SMURD si 2 echipaje SAJ. O victima este extrasa. Mai sunt 2 victime incarcerate. Se lucreaza pentru descarcerarea lor. Se deplaseaza spre locul…