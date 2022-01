Accident grav în Mehedinți, produs de un șofer de 19 ani: Trei persoane au decedat iar alte patru au fost grav rănite Trei persoane au decedat, iar doi copii de 7 si 15 ani si doi tineri de 19 si 22 de ani au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de joi spre vineri, pe DN 67, in afara localitatii Cocorova. Potrivit IPJ Mehedinti, un tanar de 19 ani, din comuna Cazanesti, a patruns cu masina pe sensul opus de mers nejustificat si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din comuna Simian. „Din accident a rezultat decesul conducatorului auto de 41 de ani, precum si a unei femei de 35 de ani si a unui barbat de 37 de ani. De asemenea, in urma accidentului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

