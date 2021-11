Accident grav în Giurgiu. Un microbuz a intrat într-un stâlp. Șase persoane au ajuns la spital Un grav accident rutier a avut loc, luni dimineața, in Giurgiu. Un microbuz a intrat intr-un stalp de electricitate de pe marginea șoselei, șase barbați fiind transportați la spital. Potrivit ISU Giurgiu, accidentul rutier s-a produs pe DJ 504 A, intre localitațile Draghiceanu și Izvoru. „La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, […] The post Accident grav in Giurgiu. Un microbuz a intrat intr-un stalp. Șase persoane au ajuns la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

