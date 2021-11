Accident grav în Giurgiu. Cinci persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a răsturnat într-o pădure Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi, pe A1, in județul Giurgiu, intre doua autoturisme. In urma impactului, una dintre mașini s-a rasturnat in padure. Potrivit ISU Giurgiu, accidentul a avut loc pe A1, la km 41, pe sensul de mers spre Pitești. Au fost implicate doua autoturisme, unul dintre acestea rasturnandu-se in […] The post Accident grav in Giurgiu. Cinci persoane au fost ranite, dupa ce o mașina s-a rasturnat intr-o padure appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs joi, pe A1, județul Giurgiu, intre doua autoturisme. In urma impactului, una dintre mașini s-a rasturnat in padure. Accidentul s-a produs pe A1, la km 41, pe sensul de mers spre Pitești. Au fost implicate doua autoturisme, unul dintre…

- O explozie s-a produs, vineri dimineata, intr-un bloc de garsoniere din Buzau. O fetita de opt ani si bunica ei au fost ranite. 15 oameni au fost evacuati. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, locotenent George Cretu, explozia s-a produs intr-un bloc de la marginea Buzaului. Deflagratia nu…

- O porțiune dintr-un pod in construcție s-a prabușit, vineri, in Mumbai, India, intr-o zona unde sunt cladiri de afaceri și restaurante de top. 14 persoane au fost ranite ușor. Incidentul s-a petrecut in zona Bandra Kurla din Mumbai, la ora 4.40, au informat autoritațile. Paisprezece persoane au suferit…

- Tragedie in localitatea argeșeana Rudeni. O fata de 12 ani și-a pierdut viața, iar șase persoane au fost ranite, inte care și copii, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR. Accidentul s-a produs in jurul orei 5.30, pe DN 73, in zona localitatii Mihaesti, satul Rudeni, din judetul Arges. Un TIR si o masina…

- UPDATE: Pilotul Adrian Raspopa, care a suferit un accident rutier grav in timpul Raliului Iasiului, a murit la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, dupa doua ore in care medicii au incercat sa ii salveze viata. “Pilotul Adrian Raspopa și-a pierdut viața in urma accidentului grav de pe a doua proba speciala…

- Un accident grav a avut loc, marți dimineața, in apropierea localitații Țepeș Voda din Constanța. Patru oameni au fost raniți dupa impactul dintre un TIR și doua mașini. Un elicopter a fost mobilizat pentru a transporta victimele la spital. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul…

- Trei persoane au fost ranite, luni dimineața, in urma unui accident care a avut loc la ieșirea din localitatea constanțeana Tuzla, in care au fost implicate trei mașini. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 39, la ieșire din localitatea Tuzla catre Mangalia,…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit și doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, pe DN73, in apropiere de Pitești și apoi a luat foc. Potrivit Poliției Argeș, un șofer de 56 de ani, din Campulung, a pierdut controlul mașinii pe care […] The post…