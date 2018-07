Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc duminica, in jurul pranzului, in zona Cappeln (Cloppenburg), in nord-vestul Germaniei. Sapte persoane au fost ranite grav. Potrivit poliției, un masina marca VW Sharan, inmatriculat in Romania si condus de un roman in varsta de 38 de ani, a intrat in coliziune cu un tractor…

- Zeci de oameni, inclusiv mai mulți copii, au fost raniți dupa ce autocarul in care se aflau a intrat in coliziune cu o ambulanța in nordul Germaniei, au anunțat autoritațile, precizand ca cele mai multe persoane au suferit rani ușoare, dar doua victime au suferit rani mai serioase, scrie Mediafax.

- Un autocar a fost implicat intr-un accident pe o autostrada din sud-vestul Germaniei, iar o persoana a murit si 30 au fost ranite, a precizat miercuri politia, conform agerpres . O persoana este ranita grav, iar alti pasageri au suferit rani usoare sau moderate, a spus un purtator de cuvant al politiei.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, la km124, in zona localitatii argesene Valea Ursului, a avut loc in jurul orei 08.40 un eveniment rutier fara victime in care au fost implicate un autocar si un autoturism.