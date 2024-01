Accident grav în fața Parlamentului. 5 persoane au fost rănite Un accident grav a avut loc in fața Parlamentului. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero. Accidentul s-ar fi produs in momentul in care una dintre mașini a intrat in unul din gardurile din fața Parlamentului. La momentu producerii accidentului, cealalta mașina se afla in mijlocul drumului. Potrivit primelor informații, in urma accidentului dintre cele doua autoturisme, cinci persoane au fost ranite. Unul dintre șoferi, o femeie, a fost deja preluata de o ambulanța și transportata la spital, iar celelalte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

