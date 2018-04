Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar s-au petrecut in aceasta seara, duppa ce doua mașini s-au ciocnit puternic.Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismele s-au transformat in gheme de fiare, iar doua dintre cele șapte persoane aflate inauntru au ramas incarcerate. Incidentul rutier s-a produs in localitatea Tancabești,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, pe DN1 Bucuresti Ploiesti, pe raza localitatii Tancabesti, a avut loc un accident in care au fost implicate 3 autoturisme patrundere pe contrasens . Traficul pe sensul catre Ploiesti este blocat. Se estimeaza…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Galati. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN25, in localitatea Sendreni, judetul Galati, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme care au intrat in coliziune…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca din cauza precipitațiilor abundente, pe raza județului Ilfov sunt anunțate mai multe zone in care circulația rutiera se desfașoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1 , la km14+800 de metri, in orașul Otopeni,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…