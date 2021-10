Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri, cu varste de 21, 22 si 24 de ani, si-au pierdut viata, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Ripiceni, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, un al patrulea…

Circulația a fost blocata pe ambele sensuri de mers

- Trei persoane si-au pierdut viata, iar a patra, aflata in stare de inconstienta, a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier produs, joi, pe soseaua de centura a municipiului Radauti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, citat de Agerpres . Șoferul unui Audi…

- Un groaznic accident rutier, pe fondul vitezei excesive, s-a produs joi, in jurul orei 14.30, pe șoseaua de centura a municipiului Radauți. Șoferul unui Audi A6 cu numere de Anglia a ieșit cu mașina in decor. Autoturismul s-a rasturnat in rigola de la marginea șoselei.Bilanțul preliminar este ...

- O femeie de 50 de ani, din județul Mehedinți, a fost salvata aseara de pompieri, dupa ce mașina in care se afla a plonjat intr-un canal din Drobeta Turnu Severin. Doua echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o autospeciala cu modul de descarcerare și o autospeciala…

- Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri seara si in care au fost implicate un microbuz si un autoturism, pe Drumul European 583, intre localitatea Strunga si orasul Targu Frumos. Potrivit ISU Iasi, in microbuz se aflau opt persoane si in masina,…

- Sambata, in jurul orei 18:00, a avut loc un accident cu trei victime in localitatea Daești din județul Valcea, in punctul Malul Alb. Un autoturism a parasit carosabilul, s-a izbit de un copac, dupa care s-a rasturnat.Doua persoane au fost preluate de Serviciul de Ambulanța Județean și transportate la…