- Un accident tragic a avut loc, marți, pe Drumul European 85, in județul Bacau, soldat cu moartea a doi copii și ranirea altor șase persoane. Mașina in care se aflau cei opt pasageri, patru adulți și patru copii, a derapat, dupa ce conducatorul auto a pierdut controlul volanului.

- UPDATE 2: Autoturismul implicat in accidentul cu 8 victime, dintre care doi copii morți, avea cauciucuri de vara, anunța IPJ Bacau. „Un conducator auto de 28 de ani, din județul Vrancea in timp ce conducea un autoturism echipat cu anvelope de vara, pe sensul de mers Bacau – Adjud, a pierdut controlul…

- Doua persoane au murit intr-un accident care a avut loc duminica in fața spitalului din Bicaz. In accident au fost implicate o mașina și o motocicleta. ”La ora 16:50, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier in orașul Bicaz (in fața Spitalului Orașenesc). In evenimentul rutier…

- Un accident rutier intre 16 autoturisme si 1unmicrobuz a avut loc duminica pe raza localitatii Balotesti, judetul Ilfov - DN 1, sensul spre Ploiesti, 40 de persoane fiind implicate, iar 6 victime, 3 adulti si 3 copii, au fost transportate la unitati sanitare.Potriviit Departamentului pentru Situatii…