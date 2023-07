Accident grav de tren în Ungaria Grav accident de tren in Ketpo, Ungaria, care a dat complet peste cap sistemul feroviar din aceasta țara, șina de cale ferata fiind avariata pe o lungime de 2,5 km. Autoritațile maghiare nu pot estima cand va putea fi restaurata calea ferata, scrie hirado.hu. Intre timp, foarte multe trenuri au inregistrat intarzieri chiar și de cate zece ore, inclusiv cele doua trenuri internaționale care leaga Bucureștiul de Budapesta și de Viena. Reabilitarea caii ferate este inca in curs de desfașurare la locul accidentului feroviar, Kopo, iat restricțiile sunt inca in vigoare pe linia Bekescsaba, relateaza… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

