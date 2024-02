Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Peste 350 de persoane au sarbatorit sambata seara intr-un local reșițean Fașangul, o sarbatoare tradiționala a creștinilor apuseni, organizata de catre etnia germana din Reșița inainte de intrarea in postul Paștelui. Din aceștia, in jur de 100 de persoane s-au mascat – copii, tineri și adulți…

- CARAS-SEVERIN – Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) impreuna cu operatorii naționali de distribuție a gazelor naturale anunța demararea unui proiect ambițios de modernizare a rețelelor de gaz din Romania, finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”!…

- CARAS-SEVERIN – 69 de proiecte finantate din fonduri europene s-au aflat intr-una din aceste situatii la finele anului 2023! Indiferent care ar fi cauzele, care si ale cui responsabilitatile, in cazul proiectelor care au fost reziliate lucrurile sunt cat se poate de clare acum, la inceput de an! „Urmeaza…

- La data de 06 ianuarie a.c., in jurul orei 21.30, Politia Municipiului Onesti a fost sesizata prin SNUAU 112, despre faptul ca, pe drumul comunal din comuna Buciumi a avut loc un accident de circulație. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca, un barbat de 32 de ani, din comuna Buciumi,…

- La data de 8 ianuarie a.c., in jurul orei 07:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, pe strada Valea Iașului din Curtea de Argeș a avut loc un accident rutier, cu victima pieton. La fața locului s-au deplasat polițiștii…

- Curenții bat cu puterea unui uragan, brazii sunt smulși din radacini, iar acoperișurile sunt rupte. Jandarmii montani au salvat o familie cu patru copii, blocata pe un drum de munte din cauza nameților. De maine vremea se incalzește brusc. Drumul dintre Novaci și Ranca a fost inchis din cauza viscolului…

- CARAȘ-SEVERIN – Iablanița a primit 94.000 de lei, iar Șopotu Nou 88.000. Reșița și Oravița s-au ales cu praful de pe toba… adica cu 15.000, respectiv 10.000 de lei. Vorbim despre felul in care consilierii județeni au imparțit, in ședința de azi, cei 2,03 milioane de lei din cotele defalcate din impozitul…

- CARAS-SEVERIN – In localitatile judetului nostru vor ajunge, in total, 41,96 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, alocate prin HG nr. 1.183/2023, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital. Repartizarea sumelor a fost publicata in Monitorul Oficial! Cele mai…