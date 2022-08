Accident feroviar grav la Barcea Accident feroviar grav in localitatea Barcea. Un autoturism a fost lovit puternic de tren, la trecerea la nivel cu calea ferata. Doua persoane aflate in autoturism au fost ranite. Este vorba despre un barbat si o femeie in jur de 30 de ani. Femeia este, in acest moment, constienta si cooperanta, iar barbatul a fost extras de echipajele de descarcerare si este resuscitat. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare de la Detasamentul de Pompieri Tecuci, o autospeciala de la Garde de Interventie nr 2 Ivesti si echipajul SMURD tip C de la Detasamentul de Pompieri Galati. Stire… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, luni dimineața, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI la un accident rutier produs pe calea Moților, in municipiul Alba Iulia. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un autoturism rasturnat, o persoana posibil…

- Un microbuz in care se aflau 16 persoane s-a ciocnit violent cu un autoturism, duminica, in judetul Giurgiu. Avand in vedere numarul mare de persoane implicate, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de interventie. Potrivit IGSU, zece dintre persoanele implicate in accident au fost persoane…

- Un accident grav a avut loc pe un drum din Giurgiu, intre un microbuz cu pasageri și un autoturism. In microbuz se aflau 16 pasageri, iar in autoturism erau alte patru persoane. A fost activat Planul Rosu de interventie.

- O femeie a murit astazi intr un grav accident rutier petrecut in judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava a avut loc o coliziune intre un tren de persoane si un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata de pe raza localitatii Braiesti, comuna Cornu Luncii. La fata locului intervin pompierii militari…

- Accident feroviar in localitatea Aninoasa. Din primele informații un autoturism a fost acroșat de un tren. Intervine Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala pentru descarcerare și o Post-ul Accident feroviar la Aninoasa. Un tren marfar a acroșat un autoturism! apare…

- Se intervine in cazul unui accident rutier intre un autoturism și o motocicleta in comuna Bezdead, intervine Detașamentul de Pompieri Pucioasa cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. Post-ul Nicio zi fara accident. Un autoturism și o motocicleta s-au lovit la Bezdead apare prima data…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Molid unde doua masini s-au ciocnit violent. Intervin pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma dotata cu echipament pentru descarcerare, doua ambulanțe SMURD cu sprijinul…

- Explozie puternica, vineri seara, puțin inainte de ora 20, intr-o garsoniera de la primul etaj al unui bloc situat pe Aleea Brazilor, din Lugoj. Explozia nu a fost urmata și de un incendiu, dar o tanara, in varsta de aproximativ 23 de ani, a ajuns la spital cu arsuri de gradul II pe ambele…