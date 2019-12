Accident dramatic în această seară. O persoană și-a pierdut viața In accident au fost implicate un TIR și un camion de capacitate mai mica, șoferul acestuia decedand. Cele 2 mașini au ieșit in afara parții carosabile. La fața locului au ajuns mai multe echipaje medici, paramedici SMURD și pompieri. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, maior George Pleșca, „intervin Descarcerarea […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

