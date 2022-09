Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 17 ani, aflata la volan fara a avea permis si sub influenta substantelor psihoactive, si-a a omorat fratele in varsta de 16 ani aflat in acelasi autoturism dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp.

- Cristian Adomniției și-a pus o poza din care rezulta ca se afla in doliu. Imediat dupa, mesajele de condoleanțe au inceput sa curga.„E atat de greu, e atat de trist !! Bunul Dumnezeu sa va dea putere! Sincere condoleanțe!”, i-a spus un utilizator. „Condoleanțe, Cristi! Dumnezeu sa-l odihneasca și sa…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in zona Hurjuieni, a informat, duminica seara, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Cele doua persoane care au murit, duminica seara, intr-un accident aviatic produs in localitatea Hurjuieni din județul Suceava sunt Bogdan Constantin Adomniței și…

- Tragedie imensa in aceasta dimineața, pe DN7, acolo unde un copilaș de doar un an a murit impreuna cu parinții sai dupa impactul cu un TIR. Din pacate, niciunul dintre pasagerii autoturismul spulberat de autotren nu a mai avut nicio șansa. La fața locului au sosit mai multe echipaje medicale și de pompieri…

- Dupa o saptamana de spitalizare, fratele lui Tzanca Uraganu a fost astazi externat. Miraj Tsunami a ieșit din unitatea medicala cu zambetul pe buze și mai odihnit ca oricand. El susține ca se simte foarte bine.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Miraj Tzunami a oferit cele mai noi detalii despre starea lui de sanatate. Cum se simte fratele lui Tzanca Uraganu, dupa ce a ajuns la spital. Ce a marturisit.

- Fratele lui Tzanca Uraganu a ajuns de urgența, cu ambulanța, la spital. Miraj Tzunami are probleme serioase de sanatate și va fi supus unor investigații medicale complexe. Barbatul a ajuns pe mainile medicilor de la Spitalul Fundeni, din București.

- Un adolescent de 16 ani a a reușit sa decapiteze un tanar de 25 de ani din Timiș, dupa ce a intrat cu un tractor in mașina pe care o conducea victima. In autoturism se afla și fratele geaman al tanarului, care a scapat cu viața, dar a suferit rani grave.