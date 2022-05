Accident de tren mortal între Gherla și Livada Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Gherla au fost sesizați marți in jurul orei 15.30 cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost lovita mortal de un tren. La locul indicat s-a constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de un barbat de 44 de ani, din comuna Savadisla. … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

