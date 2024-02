Accident mortal la Afumați după coliziunea dintre un tir și un autoturism Un grav accident rutier a avut loc duminica seara, in localitatea Afumați, intre un autoturism și un TIR. Un tanar de 27 de ani, șoferul mașinii, a murit. In urma impactului conducatorului autoturismului a ramas incarcerat, inconștient. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din Voluntari și ai Serviciului Rutier Ilfov. Echipajul de descarcerare și cel de pe Salvare au incerat reuscitarea tanarului, dar din pacate fara succes. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari și au intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa. Circulația rutiera a fost restricționata pe sensul de mers catre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

