Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Radu Crisan, șeful Sectiei I de Pneumologie din cadrul Spitalului de Pneumologie din Iasi, vorbeste despre beneficiile igienizarii cailor respiratorii. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Accident grav in Vișeu de Sus. Un tanar de 19 ani din Moisei a bagat in spital un pieton de 73 de ani Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ieri, 12 iunie, in jurul orei 11.00, polițiștii…

- Accident grav pe DN18. Trei autovehicule implicate. Sase persoane ranite in urma impactului. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Centrul…

- Accident grav in Maramureș. Un copil de 3 ani a fost transportat la spital. Soferul vinovat a fugit Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ieri, 20 mai a.c., polițiștii din Ulmeni au intervenit…

- Azi, 06 mai, in jurul orei 18.30, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.J. 187 in localitatea Ruscova, s-a produs un accident rutier soldat cu victima. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de…

- Tragedie in Maramureș. Un barbat de 33 de ani a murit intr-un accident cumplit Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Azi, 05 mai, la ora 08.14, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați…

- Azi, 03 aprilie, la ora 09.23, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe D.N. 19, in localitatea Sarasau, a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum…

- Astazi, la ora 14.26, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin apel 122 despre producerea unui accident rutier in localitatea Berbești. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…