Accident cumplit în județul Tulcea! O bucureșteancă a murit pe loc O tanara de doar 19 ani din București și-a pierdut viața intr-un accident produs in noaptea de marți spre miercuri in județul Tulcea, pe drumul dintre localitațile Jurilovca și Doua Cantoane. Accidentul s-a produs in jurul orei 02:00, pe DJ 222, dupa ce șoferul, un tanar de 19 ani, tot din București, a pierdut controlul volanului. Din primele informații puse la dispoziție de catre autoritațile locale, șoferul a scapat mașina de sub control, a derapat, s-a rasturnat și s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. Impactul cu copacul a fost in zona plafonului autoturismului, astfel ca tanara de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

