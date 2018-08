Accident cumplit în Buzău. Şoferul a scăpat ca prin minune Soferul de 49 de ani conducea o furgoneta incarcata cu paleti pe drumul care leaga Bucurestiul de Moldova. La intrarea in Buzau a pierdut controlul volanului si a intrat violent intr-un TIR care stationa pe marginea drumului. In urma impactului, furgoneta s-a transformat intr-un morman de fiare, dar soferul a scapat miraculos. Politistii spun ca, paradoxal, faptul ca nu purta centura de siguranta l-a salvat pe barbat. Asa a fost aruncat din vehicul peste 15 metri, dar a scapat doar cu rani usoare. Daca ar fi ramas in masina, soferul n-ar fi avut nicio sansa, spun oamenii legii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Planul Rosu de interventie a fost activat, joi seara, la Buzau, in urma unui accident rutier cu victime multiple produs pe DN2 C Costesti-Slobozia, pe raza localitatii Pogoanele. Un autoturism, un microbuz de transport persoane si un tractor s-au ciocnit, 12 persoane fiind constiente, dar cu multiple...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina joi dupa amiaza, pe DN 65 in apropierea localitatii Podari, la fata locului deplasandu-se o autospeciala. Cisterna este incarcata cu 11 tone de motorina, iar pompierii…

- Șoferul unei autoutilitare a scapat, miercuri, fara nicio zgarietura, dupa ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un cap de pod, pe raza comunei Plopșoru. Barbatul a fost consultat de medici la fața locului, refuzand sa mearga la spital. In aceste condiții, evenimentul…

- Cumplit accident de circulație produs, miercuri, in Ramnicu Sarat. Un autoturism condus de un barbat de 65 de ani -a rasturnat pe o strada din municipiu. Șoferul a ajutat la scoaterea soției sale și a nepotului lor din masina facuta zob, dupa care a murit. Accidentul s-a petrecut pe strada Costieni,…

- Un cumplit accident de circulație produs vineri-seara în județul Olt, în care doua autoturisme au fost implicate, a fost transmis live pe Facebook de catre unul dintre pasageri. Șoferul care a provocat accidentul se afla sub influența alcoolului, au stabilit polițiștii. Acesta,…

- Din cele relatate de martori, șoferul VW a avut prezența de spirit in momentul in care a intrat sub tir, deoarece și-a aplecat capul. Așa a scapat cu viața… „La fața locului s-a deplasat echipajul SMURD de la Barzava, dar nu s-a inregistrat niciun ranit. Șoferul mașinii Volkswagen era…

- Accident in Buzau, coliziune fata spate intre 2 auto, trecerea de pietoni Spital CFR. 3 victime transportate la spital Din primele date un sofer de 32 de ani, pe fondul consumului de alcool, in timp ce conducea un auto pe Republicii catre Gara CFR, la marcajul pietonal a lovit auto din fata sa care…

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica dimineața, un barbat care a cauzat un accident rutier, soldat cu pagube materiale.Șoferul se afla și sub influebnța bauturilor alcoolice.”La data de 20 mai a.c., în jurul orei 04.50, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla…