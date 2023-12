Accident cu victimă pe Calea Florești din Cluj-Napoca Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au fost solicitați, miercuri dimineața, sa intervina la un accident rutier, ce a avut loc pe Calea Florești din municipiul Cluj-Napoca. Potrivit ISU Cluj, la fața locului, echipajul operativ a gasit doua autoturisme avariate, iar intr-unul se afla șoferul in imposibilitate de a ieși pe forțele proprii. ”Pompierii au […] Articolul Accident cu victima pe Calea Florești din Cluj-Napoca apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața intre doua mașini, pe Calea Florești din municipiul Cluj-Napoca. O victima incarcerata. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe Calea Florești din municipiul Cluj-Napoca. „La fața…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, alaturi de un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Gherla, au intervenit duminica seara la un accident rutier petrecut pe raza localitații Jucu de Mijloc. Conform ISU Cluj, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar echipajele au gasit la fața…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Jucu de Mijloc. Din primele date, este vorba despre o tamponare intre un autocar și doua autoturisme. Din fericire, nu exista victime incarcerate. Trei persoane sunt evaluate…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in localitatea Jucu. La misiune au luat parte o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD. ”In accident a fost implicat un singur autoturism, care era rasturnat in momentul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Iuriu de Campie, comuna Cojocna. La fața locului s-a deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și trei echipaje SAJ, unde au gasit doua autoturisme avariate cu ocupanții ieșiți din…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița au intervenit duminica la un accident rutier, in localitatea Livezile (zona cu piața), unde doua autoturisme s-au rasturnat iar o victima a ramas incarcerata. Conform ISU Bistrița-Nasaud, victima, barbat in varsta de aproximativ 52 de…

- In jurul orei 15:30 s-a produs un accident rutier in Cluj Napoca, pe varianta Donath-Florești. Un autoturism s-a rasturnat, fiind nevoie de intervenția pompierilor. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, o singura persoana fiind evaluata de paramedicii SMURD. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați miercuri dimineața sa acorde asistența unei persoane care a cazut de la inalțime, in incinta unui operator privat de pe Bulevardul Muncii. ”Din primele informații, este vorba despre un barbat, inconștient. Acesta a fost preluat de…