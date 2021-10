ACCIDENT cu trei victime, în Jucu – FOTO Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, puțin inainte de ora 20, la intrare in localitatea Jucu. Din primele informații, doua autoturisme au fost implicate in accident. La fața locului s-au deplasat pompierii clujeni cu o autospeciala, mai multe echipaje medicale, dar și polițiștii. ”Trei persoane din cele doua autoturisme – ieșite la sosirea pompierilor – au fost transportate la spital catre SMURD și SAJ. Este vorba despre un barbat de 42 de ani, unul de 22 de ani și un minor in varsta de 15 ani”, a precizat ISU Cluj. Articolul ACCIDENT cu trei victime, in Jucu – FOTO apare prima… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

