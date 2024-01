Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au ramas incarcerate, iar una a fost ranita, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, joi, in localitatea Voiteg, anunța ISU Timiș. Traficul rutier in zona este intrerupt pentru desfașurarea intervenției medicale și pentru cercetarea imprejura

- Noua persoane au fost implicate intr-un accident intre doua mașini, duminica, in localitatea Jebel, județul Timiș. Trei victime au fost duse la spital. Accidentul rutier a avut loc intre doua autoturisme, in localitatea Jebel, informeaza ISU Timiș. Au intervenit Secția de Pompieri Deta și Detașamentul…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident petrecut sambata pe DN 66 Hațeg – Simeria, in apropierea localitații Calan, din județul Hunedoara. Pentru doua dintre victime a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. „Pompierii Punctului de Lucru Bretea Romana și cei ai Detașamentului Hunedoara…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 59, in apropiere de localitatea timișeana Voiteg. Șase persoane au fost ranite dupa ce un șofer de 72 de ani a intrat pe contrasens. „Un barbat, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe DN 59, dinspre Moravița spre localitatea Voiteg, iar la…

- Un accident soldat cu doua victime s+a produs, ieri dupa amiaza, in Drobeta-Turnu Severin. Politia a fost sesizata de un barbat, de 44 de ani, despre producerea evenimentului rutier un accident rutier. Potrivit IPJ Mehedinti , un barbat de 42 de ani, din comuna Godeanu conducea un autoturism pe bulevardul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 12 Sfantu Gheorghe ndash; Miercurea Ciuc, in apropierea localitatii Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, a avut loc o coliziune in care au fost implicate trei autovehicule, in urma careia trei persoane au ramas incarcerate,…