Accident cu două microbuze și un autoturism, în Bihor: 9 oameni, transportați la spital Salvatorii bihoreni au intervenit, joi dimineața, 25 ianuarie, la locul producerii unui accident rutier in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism, pentru a acorda ajutor medical raniților. Mai multe persoane au fost transportate la spital. Doua microbuze si un autoturism, in care se aflau in total 17 persoane, au fost implicate, joi […] The post Accident cu doua microbuze și un autoturism, in Bihor: 9 oameni, transportați la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua microbuze si un autoturism, in care se aflau in total 17 persoane, au fost implicate, joi dimineata, intr-un accident rutier produs la Bors, judetul Bihor. Noua persoane au fost transportate la spital.

- Pompierii militari oradeni au actionat, joi dimineata, pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs in Bors (zona Parcului Industrial), eveniment in care au fost implicate 17 persoane aflate in doua microbuze si un autoturism, relateaza News.ro.Accidentul a fost anuntat in dispeceratul ISU…

- Un accident rutier grav a avut loc, joi dimineața, 25 ianuarie 2024, in urma impactului intre doua microbuze și un autoturism. 17 persoane au fost implicate in incidentul care a avut loc in județul Bihor, dintre care 9 au fost transportate la spital.

- Doua microbuze si un autoturism, in care se aflau in total 17 persoane, au fost implicate, joi dimineata, intr-un accident rutier produs la Bors, judetul Bihor. Noua persoane au fost transportate la spital, scrie News.ro.Potrivit ISU Bihor, pompierii militari oradeni au actionat, joi dimineata, pentru…

- Un accident teribil a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, pe Șoseaua de Centura localitatea Glina. In urma impactului dintre doua vehicule, o automacara și un autoturism, doua persoane au ajuns de urgența la spital.

- Un grav accident rutier s-a produs in județul Salaj. Au fost implicate doua microbuze. Autoritațile au activat Planul Rosu de interventie, dupa ciocnirea celor doua autovehicule. La fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe. Accidentul rutier in care au fost implicate doua microbuze a avut loc,…

- Potrivit ISU, la fata locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD B2, cu sprijinul a doua ambulante de la Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava."Trei persoane sunt monitorizate de catre echipajele trimise la fata locului", au precizat oficialii…

- Traficul este blocat vineri pe sensul de mers Deva-Nadlac al Autostrazii A1, din cauza unui accident in care au fost implicate doua TIR-uri și un autoturism. Doua persoane sunt ranite.Centrul Infotrafic anunța ca pe autostrada A 1 Deva-Nadlac, la kilometrul 409, in zona localitații Holdea, județul…