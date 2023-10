Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit sambata in jurul orei 10 la un accident rutier petrecut pe raza localitații Mintiu Gherlii, pe un drum agricol cu un singur sens. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD de la Punctul de Lucru Gherla.…

- Un accident rutier s-a petrecut astazi, in jurul orei 10:10, pe raza localitații Mintiu Gherlii. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej și o ambulanța SMURD de la Punctul de Lucru Gherla. „In accident au fost implicate doua autoturisme,…

- Pompierii clujeni au intervenit vineri noaptea, in jurul orei 3:20 la un accident de circulație produs in zona Pieței Cipariu. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit doua autoturisme avariate cu ocupanții ieșiți din acestea. O tanara…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit miercuri la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cațcau, in urma caruia mai multe persoane au fost ranite. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 14:40, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanța…

- VIDEO| Inca un ACCIDENT rutier MORTAL pe DN1, in Cluj: O femeie a MURIT, iar un barbat a fost transportat la spital cu multiple traumatisme VIDEO| Inca un ACCIDENT rutier MORTAL pe DN1, in Cluj: O femeie a MURIT, iar un barbat a fost transportat la spital cu multiple traumatisme Inca un accident mortal…

- Un copil de 6 ani si o femeie au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost transportati la spital in urma unui accident rutier care a avut loc, joi, in județul Cluj. Au fost implicate un microbuz, un autocamion si un autoturism.

- Pompierii din cadrul Garzii Baișoara și Garzii Gilau au intervenit la un accident rutier petrecut intre localitațile Sacel și Liteni, județul Cluj. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și un echipaj SAJ, unde au gasit un autocamion, un microbuz…

- Un accident violent a avut loc, luni, pe Bulevardul I.C. Bratianu, din municipiul Targoviște. In coliziunea provocata de un șofer aflat sub aburii alcoolului, au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, o femeie, șoferița uneia dintre mașini a fost ranita. Aceasta a fost transportata de…