Accident cu cinci răniți, doi fiind în stare gravă. Mai multe mașini implicate! Mai multe autospeciale ale salvatorilor au intervenit de urgența, luni dimineața, pentru a acorda ajutor medical victimelor unui accident rutier ce a avut loc in Galați. Din primele informații, ar fi vorba despre un carambol cu cinci mașini implicate, ce a avut loc zona Tirighina din Galați. Cinci oameni au fost raniți in urma impactului, […] The post Accident cu cinci raniți, doi fiind in stare grava. Mai multe mașini implicate! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Doi dintre raniti sunt in stare grava, unul dintre ei fiind in stop cardio respirator.Potrivit ISU Galați, la fata locului actioneaza 4 autospeciale de la ISU, 2 echipaje SMURD si 3 salvari de la SAJ Galati, precum si echipajul de descarcerare si o masina de stingere incendii. In prezent, circulația…

- Un carambol cu cinci masini s-a produs luni dimineata, la Galati. In urma accidentului, cinci oameni au fost raniti, iar doi sunt in stare grava.Accidentul a avut loc in zona Tirighina din Galati, iar pentru cei doi raniti se fac proceduri de resuscitare. Din primele informatii, carambolul s-ar fi produs…

