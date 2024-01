Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe A1, intre Sibiu și Sebes: Trei autoturisme și 8 pesroane implicate. A fost activat Planul Roșu de intervenție Accident pe A1, intre Sibiu și Sebes: Trei autoturisme și 8 pesroane implicate. A fost activat Planul Roșu de intervenție ISU Sibiu intervine de urgența pe A1 km 245 la un accident…

- Un grav accident de circulație cu trei autoturisme implicate a avut loc astazi pe raza localitații Danila DN2. Datorita numarul mare de persoane implicate, din primele informații 10, pentru gestionarea eficienta a intervenției, incepand cu ora 11:18, la nivelul județului Suceava s-a activat planul roșu…

- ISU Sibiu intervine de urgența in aceste momente la un accident rutier pe DN 14 la ieșirea din municipiul Mediaș spre Brateiu, in care sunt implicate un autoturism și un microbuz de transport persoane. In accident sunt implicate 7 persoane.In fața unei astfel de situații critice, autoritațile au activat…

- Langa noi: Accident cu 12 victime la Suceava. A fost activat Planul roșu de intervenție Un accident rutier grav a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe drumul national DN 17 in localitatea Valea Putnei din judetul Suceava, au informat reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).…

- Un alt accident a avut loc, in aceasta dimineața, in județul Galați. In urma impactului intre un microbuz de transport persoane și un autoturism. Trei persoane și-au pierdut viața, in timp ce alte opt au fost grav ranite.

- Un microbuz a fost implicat intr-un accident rutier luni dimineața in județul Galați, iar autoritațile au activat planul roșu de intervenție. Opt persoane au fost ranite, una fiind incarcerata.

- In aceasta dimineața, pe DN 25 Galați-Tecuci, in zona localitații Independența, județul Galați, un microbuz de transport persoane a intrat in coliziune cu un autoturism, transmite Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- In accidentul rutier sunt implicate 6 autovehicule și au fost implicate 8 persoane adulte și un sugar de 6 luni. Toate persoanele sunt in afara pericolului, doua fiind incarcerate, insa conștiente. “Din primele informații in accident sunt implicate 6 autovehicule și 8 persoane adulte toate conștiente…