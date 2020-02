Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite in urma unui accident rutier produs, luni, pe un drum judetean din judetul Dolj, dintre localitatile Galiciuica si Bailesti. Accidentul din Dolj s-a produs dupa ce un autoturism a efectuat o depasire neregulamentara, in conditii de vizibilitate redusa,…

- Doua persoane au murit și alte șapte, intre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident rutier ce a avut loc pe un drum județean din Dolj, intre localitațile Galiciuca și Bailești, anunța reprezentanții IPJ Dolj.

- Trei femei au decedat și un minor se afla in stare grava, fiind implicați in accidente rutiere, in calitate de pietoni.Primul accident a avut loc miercuri dimineața, pe traseul R-6, in satul Ciocalteni, raionul Orhei.

- Doi oameni au murit pe loc și 7 au fost raniți in urma unui accident rutier produs astazi, in localitatea Poienari, județul Neamț. Ca urmare a accidentului rutier produs pe DN 15D, la nivelul județului a fost pus in aplicare Planul Roșu de intervenție. In accident a fost implicat un microbuz in care…

- Braila, oras martir, poarta si astazi, la 30 de ani de la Revolutia din 1989, urmele gloantelor care au lasat in urma 42 de morti si 101 de raniti. Celor 42 de morti din Braila li se adauga alti patru eroi militari, inrolati in acea vreme in unitati militare din alte orase, care murit impuscati tot…

- Cel puțin patru persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite, in urma unui incident armat produs sambata in apropierea Palatului Prezidențial de la Ciudad de Mexico, au declarat oficiali locali, informeaza agenția Reuters, potrivit Mediafax.Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador…

- Un barbat de 36 de ani a murit și alte trei persoane au fost grav ranite, vineri, in urma impactului dintre o autoutilitara și o mașina produs pe DN 22, in județul Tulcea, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Tulcea, accidentul a avut loc pe DN 22, intre localitațile Baia și Mihai Viteazu, la granița…

- In cursul anului trecut, in fiecare zi s-au produs, in medie 24 de accidente rutiere grave care s-au soldat cu 5 morți, 22 de raniți grav și 9 raniți ușor, arata un raport al Poliției Romane. Cauzele accidentelor au fost viteza neadaptata, traversarea neregulamentara și neacordare de prioritate. Specialiștii…