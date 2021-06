Stiri pe aceeasi tema

- Saisprezece ocupanti ai microbuzului implicat intr-un accident rutier pe A1, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, au fost raniti, iar o persoana a decedat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad. Victimele au fost preluate si transportate la Unitatea…

- Politistii de frontiera au depistat sase cetateni afgani si un iranian, care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul marfa al unui autocamion ce venea din Republica Moldova, cu destinatia Cehia, informeaza, duminica, Politia de Frontiera. Potrivit sursei citate autocamionul…

- Centrul de vaccinare infiintate in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, pe autostrada pan-europeana, a fost deschis, miercuri, cu program și personal redus. Centrul va funcționa doar in intervalul 8.00-20.00. Vaccinarea se va face cu serul de la Johson&Johnson.„Dorim sa dezvoltam acest centru…

- Astazi, in jurul orei 13.00, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru descarcerarea și acordarea ingrijirilor medicale mai multor persoane, rezultate in urma producerii unui accident rutier, in localitatea Borlești. In urma unui impact intre doua autoturisme, au rezultat 7 persoane implicate,…

- Politistii de frontiera din PTF Petea au depistat un șofer de microbuz care avea ascunși intr-un loc special amenajat in compartimentul pentru transport bagaje, șapte cetațeni din Siria și Bangladesh, cu intenția de a-i trece ilegal granita in Ungaria. In data de 17 mai a.c., in jurul orei 21.45, in…

- Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz și un autotren s-a produs sambata, 15 mai, in localitatea Vanatori, județul Iași. In incident au fost implicate 17 persoane, dintre care 12 adulți și un copil au fost transportați la spital conștiente, pentru investigații suplimentare, informeaza…

- A fost activat Planul Rosu de Interventie.Un incendiu s a produs la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean SlatinaConform Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, incendiul este lichidat. Acesta s a manifestat la izolatoriul spitalului, la nivel parter si etaj 1.A fost activat Planul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac II – judetul Arad au depistat, ascunsi in noua automarfare, patruzeci si șase de cetateni din Afganistan și Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 18.03.2021, in jurul…