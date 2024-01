Accident cu 13 victime la ieșirea din Ileanda. A fost activat Planul Roșu de Intervenție Ai noapte, la ora 2:48, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Porolissum” Salaj a fost alertat despre producerea unui accident rutier intre doua microbuze. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul județului Salaj a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au fost alocate de urgența șase ambulanțe de prim ajutor, doua ambulanțe cu medic, o autospeciala transport persoane și victime multiple, o autospeciala prima intervenție și comanda și o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare. Din primele informații, in urma… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

