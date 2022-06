Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs chiar in dupa-amiaza zilei de 1 Iunie in localitatea Loturi Enescu din județul Botoșani. Doua mașini s-au ciocnit, din impact rezultand ranirea a 10 persoane, dintre care 7 sunt copii. La sosirea pompierilor de la descarcerare, șoferul uneia dintre mașini era…

- Un accident ingrozitor a avut loc in aceasta dimineața, in judetul Bihor, pe DN 1E 60, intre localitatile Grosi si Auseu, rezultand șapte victime, respectiv patru adulți și trei copii. Din cauza impactului violent, una dintre persoane a intrat in stop cardio-respirator, iar dupa incercarile eșuate de…

- O ancheta a fost deschisa la o gradinita din Iasi, dupa ce mai multi copii au fost expusi la lumina ultravioleta de la o lampa achizitionata de parinti in timpul pandemiei. Lampa ar fi fost pornita accidental si a functionat cel mult 30 de minute, in timp ce 25 de copii lucrau in clasa cu […] The post…

- O coliziune intre doua masini a avut loc joi, 21 aprilie, pe o strada din Agnita - Sibiu. Intr-una din masini se aflau trei copii cu varste intre 1 si 6 ani, iar in cealalta un minor de 15 ani. Cu totii s-au ales cu grave leziuni, alaturi de adultii pe care-i insoteau.

- Trei persoane au murit intr-un accident rutier, care s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe A1, in zona localitații Margina, din județul Timiș. In accident au fost implicate 6 autovehicule, intre care 2 microbuze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada A1 Deva-Nadlac, kilometrul…

- Cinci mașini au fost implicate intr-un accident in parcarea subterana a mall-ului AFI Cotroceni, din București. Doua persoane au fost ranite și au fost transportate la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Poliția a fost anunțata prin apel 112 ca in parcarea subterana a centrului comercial Afi Cotroceni…

- Doi copii au fost raniti, sambata dimineața, in judetul Vaslui, dupa ce un camion s-a rasturnat si a lovit un stalp al rețelei electrice, care s-a rupt si a cazut peste ei. Unul dintre copii este in stare grava si va dus cu elicopterul SMURD la Iasi. Soferul camionului primeste si el ingrijiri medicale.…