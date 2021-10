Accident aviatic: O aronavă a luat foc, în zbor! Cum a reușit să aterizeze VIDEO Un avion a luat foc, in timp ce ateriza pe aeroportul din East Midlands din Anglia. Este vorba despre o aeronava americana de marfa, care venea din orașul german Leipzig. Martorii descriu ca s-a produs un zgomot puternic cand a aterizat pe pista de pe aeroportul britanic. La scurt timp, au izbucnit flacari puternice la unul dintre motoarele avionului. Momentul a fost filmat de martori și a ajuns rapid pe rețelele de socializare. Deocamdata nu se știe ce anume a aprins motorul aparatului de zbor, dar se fac cercetari pentru a stabili cauzele incidentului. Din fericire, nu s-au inregistrat victime.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

