Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de panica pentru clienții magazinului supermarketului Supeco al Carrefour, din București. O bucata de tavan s-a prabușit peste oamenii aflați la cumparaturi. La fața locului am ajuns ambulanțe SMURD și mai multe mașini de pompieri.

- CARAȘ-SEVERIN – Acestea au vizat locații din Caraș-Severin și alte 5 județe și o rețea care transporta migranți preluați de pe malul bulgaresc al Dunarii, apoi transportați spre vestul țarii, pentru a ajunge in vestul Europei, in special in Germania! Dimineața de 12 martie a dat startul șirului de 33…

- Doua masini s-au ciocnit, miercuri, intr-o intersectie din Braila, iar una dintre ele a ajuns pe trotuar, a lovit niste scari si s-a rasturnat peste o femeie de 81 ani, care a ajuns la spital.

- Momente cumplite pentru un șofer de camion. Acesta a supraviețuit miraculos dupa ce un bolovan uriaș s-a prabușit de pe o stinca pe vehiculul pe care il conducea. Incidentul care putea avea un sfirșit tragic s-a petrecut pe autostrada din San Mateo, la nord-est de Lima, in Peru. Bolovanul a cazut de…

- Un accident rutier s-a petrecut, in aceasta dupa amiaza, in localitatea valceana Ladești, in urma caruia un barbat a fost ranit. Polițiștii din Horezu au fost sesizați despre evenimentul rutier. Un barbat de 65 ani, din localitatea Copaceni, conducea un autoturism pe DN 65 C, in localitatea Ladești.…

- Accident cu mașina de poliție la protestul transportatorilor din Cluj. Coliziunea a avut loc in centrul orașului. Martorii spun ca un alt autoturism a virat brusc și a intrat in coliziune cu autospeciala. Intre timp, in capitala, protestatarii au ajuns la Ministerul Finanțelor, unde se afla deja de…

- ACCIDENT pe DN75, la Bistra: Șofer de 20 de ani ranit, dupa ce a intrat cu mașina in zidul unei case și apoi intr-o poarta ACCIDENT pe DN75, la Bistra: Șofer de 20 de ani ranit, dupa ce a intrat cu mașina in zidul unei case și apoi intr-o poarta Un accident rutier a avut loc in noaptea de sambata spre…

- Cațiva pasageri aflați in avionul cuprins de flacari, care a aterizat, marți, pe aeroportul Haneda din Tokyo, Japonia, au reușit sa filmeze imagini din interiorul aeronavei. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Momentele prin care au trecut oamenii aflați la bordul aeronavei au fost…