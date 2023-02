Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație cu doua autoturisme implicate, astazi, la amiaza, pe o strada din localitatea aradeana Turnu. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Arad cu un echipaj pentru descarcerare, cu sprijinul unui echipaj SAJ, elicopterului SMURD și SVSU Pecica. „In urma accidentului…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența anunța ca Detașamentul de Pompieri Arad intervine in aceste momente cu un echipaj pentru descarcerare, cu sprijinul unui echipaj de... The post Accident grav la Turnu, cu o victima incarcerata. La fața locului a ajuns și elicopterul SMURD appeared first on Special…

- Un accident rutier grav s-a produs pe Auostrada A1, pe sensul de iesire din tara, la aproximativ opt kilometri de vama. Un autotren s-a ciocnit cu o masina iar o victima a ramas incarcerata. La fata locului au intervenit de urgenta pompierii militari din Arad, cu un echipaj pentru descarcerare, un echipaj…

- Un accident rutier grav s-a produs pe Auostrada A1, pe sensul de iesire din tara, la aproximativ opt kilometri de vama. Un autotren s-a ciocnit cu o masina iar o victima a ramas incarcerata. La fata locului au intervenit de urgenta pompierii militari din Arad, cu un echipaj pentru descarcerare, un echipaj…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, luni dimineața, la un accident rutier petrecut pe centura de ocolire Valcele-Apahida. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD. Echipajele operative au gasit doua autoturisme avariate,…

- Accident rutier in aceasta dupa-amiaza, pe autostrada A1, pe sensul de mers de la Nadlac spre Arad. Din primele informații, un microbuz in care se aflau aproximativ 11 persinae s-a rasturnat. A fost activat Planul Roșu de intervenție, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de urgența din…

- Șapte persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe o șosea din județul Galați. Una dintre victime a ramas incarcerata și, dupa ce a fost scoasa din mașina, a fost dusa la spital cu elicopterul SMURD. Potrivit reprezentanților ISU Galați, accidentul a avut loc in localitatea galațeana…

- Potrivit reprezentanților ISU Galați, accidentul a avut loc in localitatea galațeana Nicorești. Doua mașini s-au lovit violent, iar șapte persoane au fost ranite. Un barbat a ramas incarcerat și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Persoana in cauza a fost extrasa și preluata de…