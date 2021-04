Accesul în restaurante, cinematografe sau la evenimente ar putea fi din nou permis. Care ar fi soluția Pentru a limita raspandirea virusului SARS-CoV-2, autoritațile au decis impunerea unor restricții tot mai dure, mai ales in zonele unde rata de incidența a crescut alarmant. Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, spune insa ca sunt discuții cu privire la soluțiile care ar putea ajuta la redresarea domeniilor grav afectate de pandemie. Printre acestea se numara testarea rapida. Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat ca discuta zilnic cu membrii Guvernului pentru a gasi modalitați care sa permita accesul oamenilor in instituții de cultura, restaurante sau la evenimente in condiții de siguranța.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

