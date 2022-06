In data de 13 iunie au inceput procedurile de scadere a nivelului apei in acumulare, in vederea realizarii lucrarii “Reparații ansamblu golire de fund și mecanisme baraj Stramtori-Firiza, județul Maramureș”. Pe toata durata desfașurarii lucrarilor, este interzis accesul cetațenilor in cuveta lacului de acumulare atat in zona malurilor, cat și pe luciul de apa. Source