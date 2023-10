Stiri pe aceeasi tema

- In medicina populara usturoiul este considerat un adevarat medicament. Acesta este un condiment perfect daca vrei sa dai un gust minunat mancarii tale, insa planta nu este buna doar in bucatarie, ci și in dormitor. Unele persoane il pun chiar sub perna. Beneficiile pentru sanatate aduse de usturoi In…

- Ministerul Apararii Naționale a luat deciza sa extinda restricțiile de zbor in spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina. ”Incepand cu data de miercuri, 13 septembrie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, in calitate de responsabili privind managementul…

- ”CITR a finalizat prima etapa din gestionarea falimentului Euroins. In cele aproximativ 3 luni de la numirea sa ca lichidator judiciar al Euroins, echipa CITR a analizat peste 1.100 declaratii de creanta ce au presupus studierea a peste 350.000 de documente pentru a realiza tabelul creditorilor. Totodata,…

- Poliția avertizeaza cu privire la o noua metoda de frauda tot mai des intalnita in ultima vreme: victimele sunt sunate de diferite persoane care pretind ca sunt reprezentanții unor banci, companii de telecomunicații sau instituții guvernamentale și care solicita tot felul de informații cu caracter personal.…

- In acest an, Romania are o producție buna de grau, cu o medie de 5 tone la hectar, dupa cum anunța oficialii de la Agricultura, peste media de anul trecut. Din punct de vedere economic, insa, este total nerentabil pentru fermieri, care nici macar costurile nu și le pot acoperi. „Avem la grau o medie…

- Procesul de inscriere a copiilor la gradinița nu s-a incheiat, urmand ca, in perioada 20 – 30 de august, sa aiba loc o etapa de ajustari. Este vorba de acei copii care nu au fost inscriși in primele doua etape din aceasta vara sau nu au participat la etapele respective. Concret, au acces la aceasta…

- Adesea corpul nostru ne trimite semnale pe care nu ar trebui sa le ignoram. De exemplu, crampele la nivelul picioarelor ar putea fi un semn ca avem un nivel crescut al colesterolului. Cand valorile colesterolului in sange sunt crescute, vorbim despre hipercolesterolemie,care afecteaza milioane și milioane…