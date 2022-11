Accesează un credit de nevoi personale simplu și ușor! Știm cu toții ca oricat de mult efort depunem pentru o gestiune eficienta a banilor, in orice moment poate aparea o situație neprevazuta, care ne da peste cap intregul buget. Așadar, pentru a putea rezolva orice problema fara a-ți destabiliza situația financiara, Okcredit iți vine in ajutor cu o soluție adaptata, de tipul unui credit de nevoi personale pe care sa il poți accesa rapid oricand ai nevoie, de oriunde te-ai afla. Ce este un credit de nevoi personale? Creditele de nevoi personale sunt configurate ca fiind un ajutor la care sa poți apela oricand te confrunți cu o situație neprevazuta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa te relaxezi in cada sau in duș fara sa te mai gandești de fiecare data cum sa scapi de petele negre ce strica aspectul baii? Afla care sunt produsele ce costa doar patru lei și care iti curata rapid si simplu siliconul de la cada. Vei fi surprins sa descoperi cat de ușor […] The post Produsele…

- Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a comentat arbitrajul din meciul Rapid - CFR Cluj, scor 2-1. Catalin Popa a greșit flagrant in favoarea celor de la Rapid, in derby-ul disputat duminica seara contra lui CFR Cluj. A dictat greșit penalty-ul decisiv, la scorul de 1-1. Inclusiv…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a operat de urgența la ochi, dupa ce a intervenit o situație ”delicata”. Problema s-a rezolvat rapid, iar ministrul a revenit deja la munca, chiar daca nu la prima ora, așa cum il știm. In continuare, insa, are un program incarcat. Maine, de exemplu,va fi prezent…

- Campionatul se va intrerupe peste 4 saptamani, dar pana atunci programul echipelor care se lupta pentru titlul de campioana conține un contrast incredibil: Rapid va juca toate meciurile oficiale in București, 5 din 6 fiind chiar pe Giulești, in vreme FCSB va avea cu 33% mai multe meciuri de disputat,…

- Problema gunoaielor continua, deși am pus botul și am crezut ca vine salvatorul și o rezolva. In urma cu puțin timp, SC Drusal SA, a trimis o notificare spre administrația maramureșeana prin care informeaza cu privire la sistarea activitații de colectare a deșeurilor. Așadar, de maine, 1 octombrie,…

- Ne desparte aproximativ o saptamana de startul Ligii Nationale de Baschet Masculin, programat pe 29 septembrie in cazul nostru, asa ca a venit momentul sa vorbim despre calendarul competitional al CSM Petrolul Ploiesti intr-un sezon ce se anunta total diferit fata de cele anterioare. Sistem competitional…

- Antonio Sefer (22 de ani), mijlocașul lui Rapid, marcator in victoria cu CS Mioveni, 2-1, a mulțumit conducerii și staff-ului, care i-au propus prelungirea contractului. Sefer, care a inscris deja 4 goluri in 10 meciuri in acest sezon, a avut ocazia de a pleca de la Rapid in aceasta vara, fiind dorit…

- Atinge și platește cu dispozitivul tau Android și WearOS – simplu, sigur și rapid! Incepand de astazi, 23 august 2022, utilizatorii de carduri Victoriabank pot beneficia de posibilitatea de a utiliza Google Pay – un instrument de plata simplu, sigur și rapid. Uita sa mai cauți cardul prin geanta sau…