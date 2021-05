Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante au avut loc, vineri, intr-un cartier de blocuri din Zalau. Mai multe persoane s-au luat la bataie, folosind bate și bolovani. La fața locului au sosit echipaje ale Poliției Locale, ale Poliției Municipiului Zalau, ale Jandarmeriei, dar și un echipaj al Ambulanței, potrivit graiulsalajului.ro.…

- Coronavirusul ucide zilnic mai mulți oameni in capitala Bosnia-Herțegovina decat razboiul bosniac(care a facut parte din destramarea Iugoslaviei) din anii 1990, cand orașul a fost bombardat timp de patru ani. In martie au fost inregistrate 18 decese pe zi, potrivit datelelor de la agenția de sanatate…

- Tensiuni imense la Puterea Dragostei! Scene incredibile au fost filmate chiar in casa baieților unde s-a iscat un scandal uriaș. Ce se intampla cu ei și cine a inceput conflictul intre concurenții show-ului iubirii? Tensiuni la cote maxime la Puterea Dragostei! Un concurent a sarit la bataie Concurenții…

- Deputatul AUR Dan Tanasa si un deputat USR-PLUS au fost la un pas sa se ia bataie pe holurile Parlamentului dupa ședința de plen in care s-a votat desființarea secției speciale. Tanasa a devenit agresiv și l-a imbrancit pe un deputat USR dupa un schimb de replici care a degenerat in insulte. Parlamentarul…

- Viorel Și Veronica Stegaru au sarit la bataie in plina strada atunci cand fanii i-au zarit și au inceput sa ii filmeze. Soții care au facut furori cu povestea lor prezentata la ”Acces Direct” au lasat manierele deoparte, devenind agresivi in plina zi, chiar in drum spre casa.

- Scene de o violența ieșita din comun au fost surprinse in județul Iasi. Un barbat a fost snopit in bataie de trei indivizi - cu care, spun martorii - ar mai fi avut ceva de impartit si in trecut. In imaginile suprinse de un trecator se poate observa cum barbatul este trantit la pamant și lovit cu bate.…

- Scandalul in care e implicata Bianca Dragușanu capata proporții tot mai mari, dupa ce aceasta a facut publice mai multe imagini in care apare cu fața desfigurata. Bianca Dragușanu a sarit la bataie Insa scandalul s-a marit dupa ce o opropiata a ei a facut anumite dezvaluiri neașteptate. Este vorba chiar…