Stiri pe aceeasi tema

- Costica recunoaște ca și-a inșelat soția cu sora ei timp de 47 de ani, iar acum barbatul iși cere iertare și vrea sa se impace cu femeia cu care a decis sa-și uneasca destinele. Costica susține ca nu vrea sa divorțeze de soția lui și ca o vrea alaturi toata viața.

- Apar noi detalii despre cazul romanului care a fost ucis in stil mafiot la Roma. Carabinierii ii cauta pe cei care au pus la cale aceasta crima. Mihai Ștefan Roman, un roman in varsta de 33 de ani care lucra in Italia ca zidar, traia de saptamani intregi in teroare. Se pare ca barbatul a primit mai…

- Emma Heming Willis le cere „spațiu” paparazzilor dupa ce Bruce Willis a fost diagnosticul cu demența. Emma Heming Willis a cerut pe Instagram sfaturi despre cum ar trebui sa acționeze pentru siguranța lui Bruce Willis in condițiile in care este vanat de paparazzi și a fost fotografiat in public dupa…

- Aurelia, o femeie in varsta de 66 de ani a aflat ca este inșelata de 47 de ani de catre soțul ei. Iubita este nimeni alta decat propria sora, mai mica cu doi ani. Aceasta i-a prins pe amorezi și in fapt, in urma cu mai mulți ani, dar nu a divorțat.

- Lidia se afla intr-o situație mai complicata decat a majoritații. Femeia nu reușește sa scape de inca soțul ei, deși a facut un copil cu alt barbat și este insarcinata din nou, de data aceasta cu un copil al lui Marius, actualul ei partener. Totodata, in drama vieții ei este inclusa și viața distrusa…

- Soțul unei femei din Massachusetts, care a disparut in prima zi din 2023, a cautat pe Google „10 moduri de a scapa de un cadavru” și „cum sa oprești descompunerea unui cadavru”. Anchetatorii cred ca Brian Walshe și-a ucis soția, apoi a dezmembrat-o și a aruncat ramașițele, relateaza NBC News. Walshe,…

- O mama din Neamț a disparut fara urma de acasa, iar familia ei nu mai știe nimic de ea de mai bine de un an. Se pare ca femeia nu ar fi fost la prima abatere, astfel ca a mai recurs la astfel de gesturi in trecut. Soțul ei crede ca totul ar fi pornit din cauza banilor.

- Iulian s-a indragostit de o femeie pe care a cunoscut-o pe Facebook și și-a parasit soția fara sa stea prea mult pe ganduri. Iulian a fost tras intr-o capcana de amanta, iar la mijloc este prins baiețelul celor doi care ar fi folosit de mama pentru a pune mana pe banii lui Iulian.