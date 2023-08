Stiri pe aceeasi tema

- Ne amintim cu toții de scandalurile din urma cu mulți ani dintre Dana Roba și Narcisa Balaban, fosta soție a lui Nicolae Guța. Se pare ca parca retraim aceleași momente, caci Narcisa Balaban face acuzații grave pe TikTok la adresa Danei Roba, dar are și cuvinte dure pentru ea. Cum a reacționat insa…

- Au aparut informații suplimentare din referatul de arestare care a condus la reținerea liderului grupului responsabil de tratamentele inumane asupra mai multor persoane in azilele din Ilfov. Ștefan Godei a fost plasat in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile.Ștefan Godei, persoana responsabila…

- In ediția Acces Direct din aceasta dupa amiaza, socrul Danei Roba, Nicolae, tatal lui Daniel Balaciu, a vorbit despre incidentul șocant in urma caruia nora lui a fost mutilata chiar de fiul sau. Barbatul face acuzații grave la adresa make-up artistului. Susține ca vedeta era neglijenta cu fetițele și…

- Angelica și-a dorit atat de mult sa devina mama, dar bucuria i-a fost umbrita de moartea copilului. Femeia ii acuza pe medici de neglijența și spune ca din aceasta cauza, micuțul a fost declarat decedat la doar 7 luni. Angelica mai spune ca in toata aceasta perioada, doctorii i-a spus ca nu este nimic…

- Cristina ar fi fost batuta de patronul ei in urma cu cateva zile, dupa ce femeia i-a spus ca vrea sa iși dea demisia. De doi ani, lucra ca vanzatoare la un supermarket, perioada in care a inceput și coșmarul. De atunci, a trait cu teama ca ar putea pați ceva. In prezent, femeia este in stare grava,…

- CFR Cluj a caștigat barajul contra celor de la FC U Craiova, scor 1-0, și va evolua in urmatorul sezon al preliminariile UEFA Conference League. Cei de la FC U Craiova acuza arbitrajul și susțin ca CFR ”trebuia” sa caștige, de aceea au fost dezavantajați in teren.

- Steliana, mama lui Iulian, spune ca fiul sau avea o iubita care se droga și ca femeia respectiva avea prieteni influenți, care ar fi putut sa il ucida pe acesta. La fel susține și sora barbatului, care spune ca relația celor doi era marcata de certuri și probleme.