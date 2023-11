Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii l-au reținut și l-au audiat pe Laurențiu Lacatuș chiar daca barbatul este nevinovat de moartea milionarului Adrian Kreiner. Iata ce spune mama lui Laurențiu Lacatuș, dupa ce fiul ei a fost saltat de mascați!

- Polițiștii continua ancheta in cazul lui uciderii lui Adrian Kreiner. Dupa ce l-au eliberat pe Laurențiu Lacatuș, din lipsa de probe, oamenii legii o cauta acum pe femeia cu care a fost vazut principalul suspect in acest caz. Ea ar fi iubita lui și ar fi incercat sa vanda ceasurile pe care barbații…

- La zece zile dupa ce trei barbați au intrat noaptea peste el in casa și l-au ucis in bataie pe Adrian Kreiner, la Sibiu, anchetatorii i-au identificat pe ucigașii omului de afaceri care avea 50 de ani. Antena 3 a publicat imagini cu cei trei, filmați cu o zi inainte sa ajunga la Sibiu și sa-și atace…

- Apar noi detalii in cazul morții lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu. Potrivit unor informații aflate la dosar, ucigașii afaceristului ar fi accesat telefonul victimei in timpul in care s-au aflat in casa acestuia și l-au lovit pana i-au provocat moartea.

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost legat, batut și jefuit in propria casa și a fost dus in coma la spital a murit, la doua zile dupa incident. Talharii nu au fost prinși, astfel ca IGP a trimis o echipa de specialiști de la Investigații Criminale din București pentru aceasta ancheta.…

- Dj Lalla a locuit la un prieten intr-un apartament dintr-o zona de lux de pe litoral. Tanara a ieșit din casa in jurul orei 08:30, iar Bogdan Munteanu a coborat in fața blocului trei ore mai tarziu, invocand motive personale. In cadrul declarațiilor oferite la Acces Direct, susține ca Laura Roșca era…

- Tudor Duma a inchiriat un apartament in apropierea Spitalului Floreasca, cu gandul sa fie mai aproape de depozitul de unde a și furat. In luna august, tanarul s-a mutat in zona respectiva, iar in locuința lui ar deținut ilegal mai multe arme și droguri.

- Ciprian spune ca dispariția tatalui este invaluita in mister, mai ales ca in acea perioada urma sa se imparta moștenirea. Constantin avea un frate geaman, despre care barbatul spune ca era agresiv și chiar l-ar fi batut pe tatal lui.