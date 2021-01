Stiri pe aceeasi tema

- Mihael se teme pentru viața lui, dupa ce fosta lui iubita cunocuta pe internet, Delia, i-a furat banii și l-a mințit in cel mai crunt mod posibil, iar acum il amenința cu moartea. Frumoasa blondina s-a dovedit a fi un travestit care escrocheaza barbați prin intermediul rețelelor de socializare.

- Nervoasa pe propriul soț, o femeie de 46 de ani, din județul Iași, a pus mana pe un cuțit și a vrut sa ii taie acestuia penisul. Scandalul conjugal ar fi izbucnit de la treburile gospodarești, informeaza Buna Ziua Iași. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iași au trimis-o in judecata pe nevasta…

- In ultimii ani, Monica Anghel a avut parte de o transformare spectaculoasa din punct de vedere fizic. Artista a reușit chiar sa iși mențina greutatea, dupa ce a scapat de kilogramele in plus, iar acum dezvaluie secretul ei.„Am grija ce mananc, cat mananc, sa am trei mese principale și trei gustari.…

- Recent, doi „stapani de sclavi” de la Berevoești au fost condamnati definitiv la 3 ani si, respectiv, 2 ani si jumatate de inchisoare. In spatele acestei condamnari sta gestul de curaj al unui tanar.Un baiat a evadat din iadul de la Berevoesti in martie 2016, cu trei luni inainte ca autoritatile sa…

- O femeie cu probleme locomotorii a fost salvata de pompierii suceveni dintr-o casa care a luat foc. Victima a primit primele ingrijiri de la un echipaj SMURD. Pompierii au reușit sa stinga incendiul care a provocat pagube la doua case de lemn din Vatra Dornei, anunța MEDIAFAX. Potrivit reprezentanților…

- Un scandal de proporții a izbucnit la Acces Direct intre Vulpița și Catalina, vecina sa și totodata nevasta barbatului cu care aceasta s-ar fi iubit și cu care ar fi acum insarcinata. Cele doua sunt la cuțite, iar femeia de la Blagești a facut acuzații grave la adresa Veronicai!

- Dupa ce și-a anunțat demisia in direct, Emily Burghelea a plecat cu scandal din emisiunea Mirelei Vaida. Fosta asistenta TV a fost prima care a adus in atenția publicului ca Vulpița era batuta de soțul ei, Viorel Stegaru. Aceasta susține ca ii este dor de camerele de filmat, dar acesta nu este un motiv…

- Cei doi tineri din Blaj care au batut cu bestialitate un barbat ce ulterior a decedat din cauza ranilor suferite au fost trimiși in judecata. Dosarul in care V. C. Daniel de 19 ani și M.D.D de 16 ani vor fi judecați pentru omor a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Alba in data de 28 […] Citește…