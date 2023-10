Stiri pe aceeasi tema

- Dispariție suspecta! Dumitru a ieșit la o plimbare, dar nu s-a mai intors acasa. Soția a adat alarma care a declanșat mobilizarea generala. Nici urma de Dumitru. Ce ipoteza tulburatoare are soția in cazul dispariției fara urma a partenerului ei.

- O mama din Crevedia iși cauta cu disperare fiul de doar 12 ani! Miercuri seara, in jurul orei 18.33, femeia, in varsta de 40 de ani, a sesizat autoritaților dispariția copilului sau. In cursul zilei de marți, 26 septembrie, baiatul a plecat voluntar de la domiciliu spre școala și nu a mai revenit. Baiatul…

- O mama este disperata, asta dupa ce e fiul ei a disparut fara urma. Florin a trimis doua colete in Anglia inainte sa plece de acasa, iar mama lui nu mai știe nimic de el și se ingrijoreaza. Georgiana a apelat la autoritați, iar la scurt timp baiatul ei a fost gasit in Sibiu, insa nu i-au dat prea multe…

- Larisa a plecat in urma cu 18 ani de acasa, impreuna cu una dintre surorile sale. De atunci, mama ei spune ca nu mai știe nimic de ea, dar nici de cealalta fiica. Femeia crede ca s-au certat, iar intre timp, Larisa ar fi ajuns intr-o situație dificila.

- Constantin a disparut in 1999, dar abia un an mai tarziu a aflat și fiul lui, Ciprian, ca barbatul este de negasit. De atunci, au trecut 23 de ani, dar nici urma de tatal lui, care ar fi ieșit din țara cu buletinul expirat.

- Un adolescent in varsta de 16 ani a disparut, cu șase zile in urma, dintr-un centru de tip familial din orașul Corabia, din județul Olt. Polițiștii din Olt au cerut vineri, 4 august 2023, ajutor pentru a da de urma baiatului.

- Dorel a plecat la munca in Italia in urma cu doi ani, iar de atunci, familia lui nu mai știe nimic de el. Barbatul ar fi absolvit un curs, iar mai apoi a fost repartizat pe un post de badanta, pe tura de noapte. Margareta, mama lui, l-a dat disparut de atunci, dar nici urma de el.

- Petronela incearca sa iși gaseasca sora pe care nu a vazut-o niciodata. Alina a ajuns la casa de copii pe cand era un bebeluș și vrea sa afle adevarul, dupa 35 ani. Parinții sai au divorțat, iar singurul care ar ști de soarta Alinei este tatal, care nu i-a povestit prea multe Petronelei despre sora…