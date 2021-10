Stiri pe aceeasi tema

- Ionela a trecut prin clipe de coșmar inca de cand avea varsta de 16 ani, atunci cand a ramas insarcinata pentru prima data. Fratele ei mai mare o vanduse pe atunci unui cioban, pentru ca avea prea multe datorii. Mama ei marturisește cu lacrimi in ochi ca de abia astazi a aflat despre acest lucru.

- Andreea Pirui ar fi fost prinsa drogata cand conducea, in centrul Zalaului, dar vedeta TV neaga acuzația. Iata ce a declarat aceasta in emisiunea Acces Direct de la Antena 1 in apararea ei.

- Robert, un tata singur a trei copii, avea nevoie de ajutor pentru a-și crește copiii, in condițiile in care era nevoit sa mearga la serviciu pentru a le asigura celor mici strictul necesar. Din nefericire, copilul cel mic s-a zbatut intre viața și moarte, dupa ce a fost oparit chiar de catre matușa…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, ii acuza pe Florin Cițu și Klaus Iohannis ca vor sa vanda Romania bucata cu bucata. Dragnea face referire la declarația premierul Florin Citu, care a precizat marti ca va face tot ce tine de el ca Parlamentul sa abroge legea care interzice pe o perioada de doi…

- Dispariția lui Ion Minuleasa a imparțit satul din care acesta provine in doua. In timp ce sora, fratele și tatal barbatului arata cu degetul spre soția infidela, Ana susține ca iși așteapta barbatul acasa, oriunde ar fi acesta.

- Durere de neimaginat pentru mama care și-a pierdut fiica de 33 de ani. Marina și-a dat ultima suflare dupa ce iubitul ei a nenorocit-o in bataie. Acum femeia spera ca barbatul sa primeasca o pedeapsa cat mai mare in spatele gratiilor.

- Mirela Vaida a avut din nou parte de scandal in timpul emisiunii de la Antena 1, “Acces Direct”. Fratele lui Ionița de la Clejani, Roger, a avut o intervenție telefonica pentru a vorbi despre presupusul fiu al soțului Vioricai de la Clejani, care ar fi decedat la varsta de 8 ani. Roger a avut o reacție…

- Noi detalii ies la iveala despre presupusul fiu nerecunoscut al lui Ionița de la Clejani, dupa ce Ramona de la Clejani a susținut recent la Acces Direct ca ar fi avut un frate de același tata care ar fi murit la opt anișori. Artista a povestit acum ca ar fi fost la el la mormant in urma cu zece ani,…