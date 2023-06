Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Șerbuc și Simona au ajuns in apartamentul din Berceni pe 31 martie 2023. Barbatul i-a promis proprietarului locuinței ca va plati chiria la timp, dar la un moment dat, Marcel Șerbuc nu i-a mai raspuns la telefon

- Imprejurarile in care a murit Anamaria sunt, in continuare, incerte, iar tatal copilei cauta raspunsuri la mai multe intrebari legate de ziua de 11 aprilie, atunci cand ar fi avut loc crima. Mai multe lucruri arata ca Marcel Șerbuc și-ar fi planuit crima și ca nimic nu a fost lasat la voia intamplarii.

- In dimineața in care ar fi fost ucisa, Anamaria a vorbit cu o prietena. Aceea ar fi fost ultima conversație a copilei cu o alta fata, colega de școala. Fata parea suparata și i-a spus ca are telefonul mamei sale, pana cand Simona ii va cumpara altul.

- Tatal fetiței de 12 ani are o alta versiune a poveștii legata de ziua in care a murit copila. Barbatul spune ca Simona se afla acasa atunci și știa de tot ceea ce i se intamplase Anamariei. Vasile susține ca fosta partenera iși dorea sa o ia pe copila in strainatate, dar nu a fost de acord.

- Marcel Șerbuc ar fi incercat sa ștearga urmele crimei din apartament. Doua zile ar fi stat cu trupul copilei in casa, iar in tot acest timp, ar fi incercat sa mute cadavrul. Simona, concubina sa, spune ca s-a comportat ciudat și chiar a aruncat cheile de la apartament, spunand ca nu vor mai locui acolo.

- Cazul morții fetiței de 12 ani merge mai departe cu noi informații. Dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, barbatul suspectat ca ar fi omorat-o pe Anamaria a fost prins! Marcel Șerbuc a ajuns pe mana polițiștilor din Olanda și urmeaza sa fie extradat. Potrivit informațiilor, barbatul și-ar fi…