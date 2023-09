Stiri pe aceeasi tema

- Vasile și Ana au plecat in 1994 din Dolj, orașul in care locuiau de mai mulți ani, in Buzau, la familia femeii. Ulterior, in 1997, cei doi ar fi decis sa rupa definitiv legatura cu familia lui Vasile, care ii cauta cei doi și in prezent.

- Maria, fosta lui iubita, a fost prezenta la petrecerea organizata de una dintre surorile lui David. Femeia spune ca, in trecut, a mai avut conflicte cu tatal copilului sau, dar in seara respectiva nu au existat neințelegeri.

- In urma cu o zi, Ramon a povestit ca s-a intalnit cu Danuț, ca mai apoi sa se desparta, pentru a face rost de bani pentru substanțe interzise. Cei doi se aflau impreuna cu un alt tanar, Vlad, cel care a spus ce s-a intamplat in seara respectiva.

- Vineri, mama și sora lui Danuț au povestit cum tanarul a murit la 20 de ani, dupa ce a fost gasit fara viața langa bicicleta lui. Dupa ce, inițial, familia avea un cerc de trei suspecți, rudele spun ca il considera vinovat pe Ramon, unul dintre prietenii cu care avea conflicte de ceva timp.

- Vecinii lui Petru au o varianta diferita fața de cea a barbatului, asta pentru ca Valerica ar fi plecat impreuna cu Ionela și Cristian, dar s-a intors singura. Micuții ar fi fost dați spre vanzare, iar femeia ar fi primit bani.

- Apar informații noi in teribilul caz al fostei campioane a Romaniei la tir sportiv, care a disparut fara urma in martie 2022 in Italia, in provincia Ancona. Autoritațile din peninsula au gasit un cadavru pe un șantier din Roma care ar putea fi al ei.

- Noi informații prețioase in cazul lui Gabriel, barbatul disparut fara urma de mai bine de doua saptamani. Care era starea lui in ziua dispariției. Ce a marturisit soția ciobanului, in exclusivitate pentru Acces Direct.