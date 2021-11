Stiri pe aceeasi tema

- Un alt personaj-cheie a scos la iveala detalii la care nimeni nu s-ar fi așteptat in ceea ce privește crima odioasa de la Arad. Este vorba despre Ionuț, barbatul cu care Sabrina, mama Antoniei, a avut o relație inainte de a se cupla cu cel care i-a devenit calau fiicei sale. Sabrina a fost insarcinata…

- Ionuț, unul dintre foștii iubiți ai Sabrinei, a facut declarații de-a dreptul cutremuratoare, in exclusivitate, la Acces Direct. Barbatul a locuit o perioada buna in Franța alaturi de Sabrina și de copiii sai, Oscar și Antonia. Tanarul a marturisit ca se atașase de cei doi copii și ca este șocat de…

- Cristian Oancea, tatal biologic al Antoniei, a aflat ca fiica sa de doar patru ani a fost ucisa cu sange rece și ulterior incendiata de la știri. Barbatul este impietrit de durere și iata ca in urma cu doar cateva minute s-a intors de urgența, in Romania. Barbatul se mutase de cațiva ani buni in Olanda.

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare ies la iveala in cazul Antoniei, fetița incendiata și ucisa la Arad, de catre tatal ei vitreg, Crișan Florin. Prietena Sabrinei, mama fetiței, a rupt tacerea și a marturisit ca Sabrina ii trimitea știri cu fetița moarta, fara sa știe ca este vorba chiar depre…

- Crima odioasa din Arad a facut ravagii in toata țara! Apropiații familiei au marturisit ca nu s-au așteptat nicio secunda ca Florin Crișan sa ajunga sa recurga la un astfel de gest. Irina Iulia, matușa fetiței ucise și incendiate la Arad, se afla acum in stare de șoc. Iata ce declarații a facut femeia,…

- Cuvintele nu pot exprima durere pe care o simte domnul Oancea, tatal biologic al Antoniei, de cand a aflat ca fiica lui a fost ucisa cu salbaticie și mai apoi incendiata de catre actualul partener de viața al fostei sale soții. Spre surprinderea tuturor, mama Antoniei nu a stat nicio clipa de vorba…

- Chiar daca durere este mult prea mare, tatal biologic al Antoniei a decis sa dea carțile pe fața pentru a face dreptate in cazul fetiței ucise și incendiate la Arad. Conform spuselor barbatului, mama Antoniei, Sabrina, nu a discutat cu el dupa ce s-a produs crima odioasa de la Arad, așa ca barbatul…

- Parinții Antoniei au trait o frumoasa poveste de dragoste, iar mama ei, Sabrina, a decis sa se mute alaturi de tatal biologic al fetei in Olanda, pentru o noua viața. Lucrurile nu au mers ca pe roate și a ieșit la iveala faptul ca Antonia a suferit arsuri destul de grave, din cauza neatenției mamei…