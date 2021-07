Stiri pe aceeasi tema

- Ramona de la Clejani traverseaza o perioada dificila din toate punctele de vedere, iar ajunsa in platoul Acces Direct intr-un conflict uriaș cu tatal sau care nu a acceptat-o niciodata, și-a facut prezența și nașul artistei. Barbatul a marturisit cum a cunoscut-o pe fiica lautarului.

- Scandalul dintre Ramona de la Clejani, fiica cea mare a lui Ionița de la Clejani dintr-o relație anterioara, și actuala familie a lautarului continua. Dupa ce a dezvaluit ca Fulgy a amenințat-o cu moartea, Ramona a luat masuri legale, iar acum susține ca a obținut un ordin de protecție provizoriu pe…

- Scandalul in care este implicat Fulgy continua, dupa ce baiatul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a inceput sa amenințe mai multe persoane cunoscute. Fulgy continua scandalul cu Ramona de la Clejani, sora lui vitrega Printre acestea s-a numarat și sora lui vitrega, Ramona de la Clejani. Fulgy…

- Ramona din Clejani il acuza pe Fulgy de șantaj și amenințare. Fiica lui Ionita din prima casnicie nu mai are liniste de cand fratele ei i-ar fi pus gand rau atat ei, cat si fetitelor sale. Fulgy a intrat in direct și a inceput sa planga. Ce spune fiul Vioricai și a lui Ionița de la Clejani.

- „Daca nu am fi luat masuri”, planul președintelui Klaus Iohannis de distrugere a PSD-ului ar fi continuat. „Viorica Dancila a facut o greșeala imensa. Atunci cand deciziile nu le mai iei in interiorul partidului, atunci vei lua intotdeauna niste decizii gresite. Am fost unul dintre cei – alaturi de…

- Alina Traiește un adevarat coșmar, dupa ce propria ei mama a alungat-o din casa alaturi de copilul ei minor. Femeia ar fi vrut sa iși refaca viața fara moștentorii sai, motiv pentru care și-a chemat fiecare concubin sa se mute alaturi de ea in casa renovata de catre fiica sa. Aceasta din urma a fost…

- Ramona Manole, fiica nelegitima a lui Ionița de la Clejani, a decis ca este momentul sa rupa tacerea, așa ca a facut marturisiri uluitoare despre scandalul in care este implicat Fulgy, fratele ei, și implicit tatal ei, Ionița de la Clejani. Iata ce a avut de spus Roxana Manole despre toata situația…