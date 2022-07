Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a suferit un abuz din partea tataui vitreg pe cand avea numai 12 ani, Raluca a indurat chinuri și rele tratamente alți doi ani, dupa care a decis sa fuga de acasa. Totuși, ceea ce vedea drept o scapare s-a transformat in decizia care a dus-o intr-un calvar și mai mare. La numai 14 ani a ajuns…

- Theo Rose este pe val și in aceasta toamna este implicata in doua mari proiecte la Pro TV, respectiv “Vocea Romaniei”, unde face echipa cu Smiley, ambii fiind antrenori, și, mai nou, serialul “Clanul”, in care are rol principal, fiind unul dintre personajele cheie din desfașurarea evenimentelor, respectiv…

- In fiecare clipa, bruneta se teme pentru viața ei. Este vorba despre o prezentatoare TV de la noi din țara, harțuita de un fan obsedat. Acesta i-ar fi transformat viața vedetei intr-un adevarat calvar. In exclusivitate la Acces Direct, Larisa a rupt tacerea și a spus prin ce chin trece de aproape doi…

- Dupa ce Loredana Latiș și sora ei au facut publice abuzurile la care au fost supuse in copilarie, echipa Acces Direct a luat legatura cu tata vitreg și mama celor doua. Barbatul neaga acuzațiile și susține ca este nevinovat, iar mama susține aceeași varianta.

- Loredana Latiș a trait un coșmar in copilarie, cand a fost abuzata timp de 8 ani de tatal vitreg, iar mama ei a tratat situația cu nepasare. Ororile la care a fost supusa au fost atat de dureroase și greu de acceptat, incat mintea ei le-a ascuns pana in anul 2009, cand și-a amintit și a realizat de…

- In exclusivitate pentru emisiunea Acces Direct, Nelu, tatal celor 10 copii, a raspuns in fața acuzațiilor. Ce a marturisit barbatul, dupa ce soția lui a povestit ca nu este lasata sa se ocupe de micuți, dar și prin cate momente grele a fost nevoita sa treaca din cauza lui.